Die Löwen durften am Dienstag jubeln

Die Löwen durften am Dienstag jubeln Bild © Imago Images

Sieg nach Overtime und die Pre-Playoffs weiter im Blick: Die Löwen Frankfurt können mit ihrem Dienstagabend zufrieden sein.

Audiobeitrag Audio Löwen gewinnen gegen Iserlohn Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Löwen Frankfurt haben im Kampf um die Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Hessen gewannen am Dienstagabend beim direkten Konkurrenten Iserlohn Roosters nach Verlängerung mit 3:2.

In einer engen Partie vor 5.085 Zuschauern in Frankfurt gelang Ryan Olsen der entscheidende Treffer. Zuvor hatten Davis Vandane und Nathan Burns für die Hausherren getroffen, Kaspar Daugavins und Eric Cornel für die Gäste aus Iserlohn. Die Frankfurter liegen damit auf Rang zehn, der noch zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt.