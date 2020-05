Manuel Strodel bleibt den Löwen Frankfurt auch in der kommenden Saison erhalten.

Der 28-Jährige, der aus Bad Nauheim nach Frankfurt gekommen war, verlängerte seinen Vertrag am Mittwoch. "Nach meinem Wechsel im Januar war für mich direkt klar, dass ich hierbleiben wollte", so Strodel, der in 18 Spielen für die Löwen fünf Tore erzielt hat.