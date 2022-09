Eishockeyspieler Tomas Sykora wird den Kassel Huskies wochenlang fehlen.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, hat sich Sykora beim Spiel gegen Dresden eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Dies hätten Untersuchungen der Mannschaftsärzte am Samstag ergeben, so der Klub.