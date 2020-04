Die Löwen Frankfurt haben für die kommende Saison Bastian Kucis vom Liga-Konkurrenten Bad Nauheim verpflichtet.

Bereits in der Saison 2018/2019 hatte der Goalie als Förderlizenzspieler der Kölner Haie 23 Spiele für die Löwen in der DEL2 bestritten. "Ich freue mich schon jetzt, endlich wieder vor den besten Fans der Liga zu spielen", wird der 22-Jährige in der Pressemeldung des Vereins zitiert.