Die Löwen Frankfurt mischen weiter die Deutsche Eishockey Liga auf. Auch in der zweiten Liga konnten die hessischen Teams Siege feiern.

Perfektes Wochenende für die Löwen Frankfurt in der DEL: Nach dem Sieg gegen Düsseldorf am Freitag gewannen die Hessen auch ihr Spiel bei den Schwenninger Wild Wings am Sonntag mit 1:0. Das Tor des Tages schoss Davis Vandane in der 57. Minute. Zuvor hatte Goalie Jake Hildebrand die Löwen mit tollen Paraden vor einem Rückstand bewahrt.

Auch in der DEL2 konnten die hessischen Clubs jubeln. Der EC Bad Nauheim kam vor 1.746 Zuschauern zu einem ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen Regensburg. Die Kassel Huskies hatten beim 3:2 in Ravensburg etwas mehr zu kämpfen. Vincent Schlenker schoss das entscheidende Tor.