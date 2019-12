Rote Teufel und Löwen treffen am Samstag in Offenbach aufeinander.

So sehen Sie das Eishockey-Winter-Derby in TV und Livestream

Open-Air-Eishockey im Fußballstadion: Der EC Bad Nauheim und die Löwen Frankfurt tragen am Samstag in Offenbach das Winter-Derby aus. Der Hessische Rundfunk überträgt die Partie auf mehreren Plattformen live.

Videobeitrag Video zum Video heimspiel! extra live - Eishockey-Winter-Derby [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Derbysiege sind schön, das weiß jeder Eishockey-Fan. Und Derbysiege unter freiem Himmel? Diese Frage klärt sich an diesem Samstag, wenn der EC Bad Nauheim und die Löwen Frankfurt in Offenbach das sogenannte Winter-Derby der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) austragen.

Für dieses Event Game hat sich das Fußballstadion von Kickers Offenbach in knapp zwei arbeitsreichen Wochen in einen Eishockey-Tempel verwandelt. Und wenn am Samstagabend der erste Puck aufs Eis fällt, sind auch die Kameras des Hessischen Rundfunks dabei.

Winter-Derby auf mehreren Plattformen live

Das heimspiel! extra live im hr-fernsehen sowie im Livestream auf hessenschau.de beginnt am 14. Dezember um 20.15 Uhr. Die Übertragung wird zudem auf dem facebook- und dem YouTube-Kanal des hr-fernsehens zu sehen sein.

Moderator Oliver Mayer führt durch die Sendung, die neben rasantem Eishockey-Sport auch Eisakrobatik und Unterhaltung zu bieten hat. Kommentator ist Dirk Froberg, als Experte fürs sportliche Geschehen fungiert mit Erich Kühnhackl einer der bekanntesten und erfolgreichsten Spieler des deutschen Eishockeys.