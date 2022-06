Die Löwen Frankfurt setzen auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Verteidiger Daniel Wirt.

Wie der Erstliga-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, haben sich die Hessen mit dem 22-Jährigen auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit geeinigt. "Er ist nach wie vor ein Spieler mit großem Potenzial, der alle Fähigkeiten mitbringt um sich in der DEL zu etablieren", so Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.