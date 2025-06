Die Footballer der Frankfurt Galaxy strahlen im Regen und straucheln in der Sonne. Das erste Heimspiel der Saison wurde zur Zitterpartie, bei der die letzte Aktion die Entscheidung brachte.

In der European League of Football (ELF) hat die Frankfurt Galaxy am Sonntag ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gewonnen. Gegen die Paris Musketeers setzten sich die Hessen vor über 10.000 Zuschauern knapp mit 29:27 (10:0, 9:0, 7:3, 3:24) durch.

Wegen starken Regens und Hagel musste die Partie kurz vor Ende des zweiten Viertels für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Auch die TV-Übertragung fiel zwischenzeitlich aus. In dieser Phase dominierte Frankfurt und führte mit 19:0.

Regenpause in der Partie zwischen Frankfurt und Paris. Bild © Imago Images

Wetter wird besser, Galaxy schlechter

Ab Beginn der zweiten Spielhälfte wurde das Wetter besser, teils strahlte die Sonne über dem Stadion am Bieberer Berg in Offenbach. Auf dem Feld strahlte dann aber fast nur noch der Gegner aus Paris, der den Rückstand mehr und mehr verkürzen konnte.

Anderthalb Minuten vor Schluss gingen die Franzosen nach einem Touchdown dann sogar mit einem Punkt in Führung. Auf der Gegenseite konnte die Galaxy aber wiederum mit ihrem letzten Angriff punkten: Kicker Ryan Rimmler versenkte ein Field Goal aus 28 Yards und sicherte so seiner Mannschaft den Sieg.

Nächstes Heimspiel in Frankfurt

Nach dem selbst-ausgerufenen "Highlight-Spiel" der Frankfurter, das die Galaxy wieder in Offenbach austrug, geht es für die Hessen am kommenden Sonntag (16.25 Uhr) mit dem ersten "richtigen" Heimspiel weiter. Das wird dann in der eigentlichen Heimspielstätte der "Men in Purple" stattfinden: Am Bornheimer Hang in Frankfurt empfängt die Galaxy die Cologne Centurions.