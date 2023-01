Der neue Spielplan der European League of Football ist da. Für Frankfurt Galaxy beginnt die Saison mit einem richtigen Kracher. Das Beste kommt aber bekanntlich zum Schluss.

Die European League of Football (ELF) hat am Freitag den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Frankfurt Galaxy bekommt es zur Saisoneröffnung wie schon in der vergangenen Spielzeit zunächst mit Erzrivale Rhein Fire aus Düsseldorf zu tun. Dieses Mal müssen die Hessen aber zunächst auswärts ran. Das Spiel ist für Sonntag, den 4. Juni terminiert.

Erstes Heimspiel gegen einen Liga-Neuling

Das erste Heimspiel der Saison bestreiten die Men in Purple am 24. Juni gegen die Paris Saints, die in ihre erste ELF-Saison gehen. In der dritten Woche hat die Galaxy spielfrei. Die offizielle 10. Woche (am ersten August-Wochenende) ist für alle Teams eine Bye Week, es finden also überhaupt keine Spiele statt.

Die reguläre Saison beenden die Hessen dann am 3. September mit dem Heimspiel gegen Rhein Fire. Auf die Spiele gegen die Düsseldorfer dürften sie in Frankfurt besonders heiß sein. In der vergangenen Saison mussten sich die Hessen sowohl im Heim- (26:29) als auch im Auswärtsspiel (21:23) knapp geschlagen geben. Die Galaktischen werden auf Revanche sinnen.