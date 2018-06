Das kommt unerwartet: Michael Warm ist ab sofort nicht mehr Trainer der United Volleys. Sein bereits feststehender Nachfolger soll den Volleyball-Bundesligisten fit für Europa machen.

Der Kanadier Stelio DeRocco wird überraschend neuer Trainer der United Volleys. Das teilte der hessische Volleyball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge von Michael Warm an, der nach dreijähriger erfolgreicher Arbeit keinen neuen Vertrag bekam. DeRocco erhält zunächst einen Einjahreskontrakt mit einer automatischen Verlängerungsoption. "Nach langer und eingehender Analyse haben wir uns entschieden, einen neuen Impuls zu setzen", begründete United-Manager Henning Wegter den Schritt.

DeRocco bringt internationale Erfahrung mit

Tobias Krick, Moritz Karlitzek und Julian Zenger (v.l.) mit ihrem neuen Coach Stelio DeRocco. Bild © United Volleys

Ausschlaggebend für die Entscheidung sei DeRoccos internationale Erfahrung gewesen. Dadurch erhofft sich der Verein, national und international den nächsten Schritt zu machen. Wegter sieht in DeRocco "eine echte Trainer-Persönlichkeit, mit Siegermentalität und der Fähigkeit, Teams zu formen und zu motivieren."

Der Coach selbst zeigte sich hocherfreut. "Ich bin begeistert, dass sich die United Volleys für mich entschieden haben. Die Investition in junge deutsche Spieler und der zukunftsorientierte Ansatz waren ausschlaggebend für meine Zusage", sagte der 58-Jährige.

Spitzname: The Rock

DeRocco - Spitzname "The Rock" - gewann als Spieler die Meisterschaft und den Pokal in Italien sowie 1987 den Europapokal der Pokalsieger. Auch als Trainer führte der ehemalige kanadische Nationalspieler seine Teams in Italien und Rumänien zu Pokalsiegen und Meistertiteln. Als Nationalcoach von Australien und Kanada gewann er bei Asien- und Nordamerikameisterschaften zahlreiche Medaillen.

Zuletzt war DeRocco in Polen beim MKS Bedzin tätig. Mit ihm wechselt auch sein polnischer Co-Trainer Rafal Murczkiewicz an den Main.

Sendung: hr-iNFO, 12.06.18, 14 Uhr