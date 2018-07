John Degenkolb gönnt sich nach der Tour de France keine Ruhe. Der Oberurseler hat nur zwei Tage nach dem Ende der Frankreich-Rundfahrt den Grand Prix im hessischen Bürstadt gewonnen.

Das Wort "Erholungspause" ist John Degenkolb offenbar fremd. Während andere Radprofis nach der knallharten Frankreich-Rundfahrt erst einmal die Beine hochlegen, hat sich der 29-Jährige nach der am Sonntag geendeten Tour in den Zug gesetzt. Mit dem Zwischenstopp Ulm, wo für ihn ein Sponsorentermin anstand, landete Degenkolb am Dienstag am Bürstädter Bahnhof. Dort holte ihn seine Frau Laura ab – um ihn beim Grand Prix in dem südhessischen 16.000-Einwohner-Städtchen an der Startlinie abzusetzen.

Dort nahm der Etappensieger von Roubaix am Abend am hiesigen Grand Prix teil. Und Degenkolb setzte sich gegen die rund 40-köpfige, mit hochklassigen Fahrern wie André Greipel und Rick Zabel gespickte Konkurrenz durch. Der Oberurseler überquerte die Ziellinie nach 111 Runden um den knapp 610 Meter langen Kurs als Erster - er gewann den Schlusssprint gegen den deutschen Straßenmeister Pascal Ackermann und Greipel, der Dritter wurde.

"Es war überragend, wie viele Zuschauer hier waren", sagte Degenkolb dem hr-sport. "Eine tolle Atmosphäre."

Empfang in Oberursel am Donnerstag

Ruhe kehrt nach dem Rennen in Bürstadt noch immer nicht ein. Am Sonntag steht das Kurpark-Rennen in Bad Homburg auf Degenkolbs Terminkalender. Zwischendurch wird es nochmal feierlich: Am Donnerstag will die Stadt Oberursel ihren Rad-Helden offiziell empfangen.

Bei der diesjährigen Tour de France hatte Degenkolb mit seinem ersten Etappensieg überhaupt auf sich aufmerksam gemacht. Der 29-Jährige gewann die prestigeträchtige Etappe nach Roubaix im Sprint. In der "Hölle des Nordens" hatte Degenkolb vor mehr als drei Jahren beim Prestigerennen Paris-Roubaix schon einmal ganz oben auf dem Treppchen gestanden.

