European League of Football

Bei den Panthers Wroclaw liegt die Frankfurt Galaxy lange zurück. Erst kurz vor Schluss kann das Team den Sieg klarmachen und damit die Chancen auf die Playoffs wahren.

Die Frankfurt Galaxy hat am Sonntag in der European League of Football einen Sieg gefeiert: Bei den Panthers Wroclaw gewann das Team mit 30:29.

Rimmler entscheidet Spiel mit Fieldgoal

Die entscheidenden Punkte gelangen erst vier Sekunden vor Schluss durch ein Fieldgoal von Ryan Rimmler. Zuvor waren die Frankfurter lange einem Rückstand hinterhergelaufen.

Durch den Sieg bleibt die Galaxy im Rennen um die Playoff-Plätze. Allerdings war auch die Konkurrenz von den Raiders Tirol siegreich. Die Österreicher gewannen am Sonntag mit 56:14 bei den Leipzig Kings.