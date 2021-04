Frankfurt Galaxy startet bei den Hamburg Sea Devils in die Saison

Rund neun Wochen vor Beginn des ersten Spieltags hat die neue Football-Liga den Spielplan bekanntgegeben. Los gehts für die Galaxy am 20. Juni in Hamburg.

Das Duell der Frankfurt Galaxy bei den Hamburg Sea Devils hat dabei einen historischen Hintergrund. Frankfurt und Hamburg hatten sich auch am 23. Juni 2007 im World Bowl gegenübergestanden. Im letzten Spiel der Geschichte der damaligen NFL-Europe setzten sich die Sea Devils vor 48.125 Zuschauern bei der Galaxy mit 37:28 durch. Die nächsten Spiele der Galaxy in der Saison der neuen European League of Football sind: Stuttgart Surge – Galaxy (27. Juni), Galaxy – Panthers Wroclaw (4. Juli) und Cologne Centurions – Galaxy (10. Juli).