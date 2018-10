Ex-Eintrachtler Fink will mit Gießen in die zweite Liga

Der FC Gießen ist ein junger Hessenligist, träumt aber schon jetzt von der weiten Fußball-Welt. Ex-Eintracht-Profi Michael Fink hat mit den Mittelhessen große Pläne.

Ex-Profi Michael Fink hat mit Fußball-Hessenligist FC Gießen große Pläne. "Unser Ziel ist es, in Mittelhessen etwas aufzubauen. Das kurzfristige Projekt ist, so schnell wie möglich in die Regionalliga zu kommen", sagte der Mittelfeldspieler am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens. Mittelfristig schaue man aber noch eine Liga höher. Die Mittelhessen peilen "möglichst die dritte" oder sogar die "zweite Liga" an. "Wer weiß, wohin es geht."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Fink: "Wollen so schnell wie möglich in die Regionalliga" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der Mittelfeldspieler war zu Profi-Zeiten unter anderem für Arminia Bielefeld, Besiktas Istanbul, Erzgebirge Aue und allen voran für Eintracht Frankfurt aktiv. Für den hessischen Bundesligisten absolvierte er zwischen 2006 und 2009 insgesamt 100 Partien. Seit Beginn der Saison 2018/19 schnürt Fink seine Fußballschuhe für den FC Gießen – einer Mannschaft, die erst kurz zuvor aus einer Fusion zwischen den Fußballabteilungen des SC Teutonia Watzenborn-Steinberg sowie des VfB 1900 Gießen entstanden war. Beim FC hatte Fink ursprünglich einen Job als Leiter der neu geschaffenen Scoutingabteilung angetreten.

Professionelle Bedingungen, starke Ausbeute

"Für die fünfte Liga haben wir einen guten Zuschauerzuspruch, im Schnitt kommen über 2.000 Zuschauer", erläuterte der 36-Jährige, dass die Gießener in Mittelhessen schon jetzt für Euphorie sorgen. "Bei uns in Gießen ist alles professionell. Wir haben gerade einmal zwei Spieler, die nebenbei eine Ausbildung machen. Außerdem, trainieren wir sieben Mal pro Woche." Rahmenbedingungen, die angesichts starker Konkurrenz wie Hessen Kassel, Bayern Alzenau oder Borussia Fulda nötig seien. Und die dem FC bislang einen nahezu perfekten Saisonverlauf bescheren.

Von den bis heute elf absolvierten Partien konnten die Mittelhessen ganze zehn gewinnen, einzig das Auswärtsspiel bei Buchonia Flieden endete mit einem Unentschieden (1:1). Als Verlierer musste die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen das Feld in dieser Saison noch nicht verlassen. Vorläufiger Höhepunkt war der 9:0-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den FC Ederbergland. Den Stechschritt des Tabellenführers kann selbst Absteiger Hessen Kassel nicht mitgehen, einzig Alzenau liegt mit drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz.

Den Basketball im Blick

Auf dem Weg ins Profigeschäft blickt der FC ohnehin weniger auf die direkte Konkurrenz und mehr auf die anderen Zuschauermagneten in der Region. Bisher seien es nur die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers gewesen, die den Sport in Mittelhessen ausgemacht hätten. "Aber Fußball wird überall geliebt", ist sich Fink sicher. "Wir wollen noch mehr Massen ins Stadion locken."