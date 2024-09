Extremschwimmerin Nathalie Pohl hat als erste Deutsche die "Ocean's Seven", die sieben berüchtigten Meerengen der Welt durchschwommen.

"Jetzt mache ich erstmal ein paar Monate Pause. Ich habe im Sommer wirklich jeden Tag trainiert. Ich glaube, es ist auch wichtig, das erstmal zu realisieren, was man eigentlich geschafft hat", sagte die Marburgerin dem SID. Dass sie es als erste deutsche Frau geschafft hat, freue sie sehr, "aber ehrlicherweise geht es mir nicht um Rekorde. Für mich ist es schon die Leistung an sich, das, was man da durchmacht und die Emotionen, die man da fühlt."