Der SC Frankfurt 1880 kann am Samstag zum siebten Mal Deutscher Rugby-Meister werden. Dabei geht es zu Hause gegen einen bekannten Gegner. Favorit sind die Hessen - auch wegen eines psychologischen Vorteils. Der hr überträgt im Livestream.

Die Anzeigetafel gibt beim SC Frankfurt 1880 schon die Richtung vor. 59:13 steht es dort in roten Lettern. Für Rugby-Verhältnisse ein deutliches Ergebnis. Nur: Es ist das Resultat aus dem Bundesliga-Halbfinale vom vergangenen Samstag gegen Berlin. An diesem Samstag (ab 15 Uhr im Livestream auf hessenschau.de) steht nun in Frankfurt das Finale an. Und dass es erneut so einen klaren Erfolg gibt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Ein einfacher Sieg würde den Hessen schon reichen, dann wäre der SC Frankfurt nach zehn Jahren endlich mal wieder Deutscher Meister. Einfach wird das aber nicht.

Denn der Gegner ist im Gegensatz zum vergangenen Samstag von einem anderen Kaliber. Der TSV Handschuhsheim aus Heidelberg reist zum finalen Showdown an die Feldgerichtstraße an. Beide Teams kennen sich gut, spielten bereits in der regulären Saison gegeneinander. Beide Male gewannen die Frankfurter. Mehr als ein Fingerzeig? "Wir sind schon der Favorit. Deswegen gehen wir es aber nicht leicht an. Es ist schon Anspannung da", erklärt Kapitän Hassan Rayan vor der Partie. Für Trainer Byron Schmidt sind die Ergebnisse aus der regulären Saison aber alles andere als unwichtig: "Dass wir sie zweimal besiegt haben, könnte ein psychologischer Vorteil sein."

Livestream zum Livestream Samstag, 15 Uhr: SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim [Livestream]

"Für den Club wäre die Meisterschaft unglaublich"

So oder so: Für die Frankfurter geht es um viel. 2009 durften sich die Hessen das letzte Mal über eine Deutsche Meisterschaft freuen. Danach standen die Rot-Schwarzen zwar noch zweimal im Finale, einen weiteren Titel gab es aber nicht. "Für den Club wäre die Meisterschaft unglaublich", weiß Coach Schmidt. Nationalspieler Michael Poppmeier stimmt zu: "Das würde dem Club ziemlich viel bedeuten."

Auch deswegen, da die Chancen auf einen Titel lange nicht so groß waren wie in dieser Saison. Seit 2009 gewann alleine neun Mal der Heidelberger RK die Meisterschaft - mit reichlich finanzieller Unterstützung. Diese ist beim HRK seit dieser Spielzeit nicht mehr vorhanden. Ein erheblicher personeller Aderlass folgte, von dem auch die Frankfurter profitierten. Dadurch ist die Bundesliga in dieser Spielzeit so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Und die Hessen nutzten in der regulären Saison diese Chance, gewannen die Bundesliga Süd/West souverän.

Für Samstag gibt es nur ein Ziel

Auch im Halbfinale gegen den Zweiten aus der Bundesliga Nord/Ost, den Berliner Rugby Club, ließen die Frankfurter nichts anbrennen. Fehlt nur noch ein Schritt. Daher gibt es für den Samstag, wie es Kapitän Rayan betont, auch nur ein Ziel: "Nach so einer Saison wollen wir die Kirsche oben drauf setzen." Sollte dieser Fall eintreten, würde auch die Anzeigetafel wieder die richtige Richtung vorgeben.