Auch im Dress von Eintracht Frankfurt läuft es für Hammerwerferin Samantha Borutta. Andere Sportler und Sportlerinnen aus Hessen waren bei den Finals in Berlin ebenfalls erfolgreich.

Hammerwerferin Samantha Borutta von Eintracht Frankfurt hat sich am Samstag in Berlin erneut den Deutschen Meistertitel gesichert. Mit der Bestweite von 67,09 setzte sie sich gegen Michelle Döpke (65,51 Meter) und Carolin Paesler (65,49 Meter) durch. Borutta war Ende 2021 aus Leverkusen nach Frankfurt gewechselt.

Brendel Deutscher Meister am Pauschenpferd

Große Freude gab es am Samstag auch bei Pascal Brendel: Der Turner von der KTV 68 Wetzlar holte sich den Titel am Pauschenpferd und ließ dabei unter anderem Favorit Nils Dunkel und Mehrkampfmeister Lukas Dauser hinter sich. "Heute Morgen habe ich mir eigentlich nur gedacht: Hauptsache die Übung läuft durch und dann gucke ich, was passiert", sagte er am ARD-Mikrofon.

In der Sprung-Disziplin wurde Sarah Voss, die in Frankfurt geboren wurde und für Köln startet, Deutsche Meisterin, während sie sich am Stufenbarren mit Platz vier begnügen musste. Im Triathlon kam die gebürtige Darmstädterin Annika Koch, die für das Team aus Buschhütten startet, als Zweite ins Ziel.