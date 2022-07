Die Frankfurt Galaxy kommt in der European League of Football in dieser Saison nicht richtig in Schwung. Auch in Tirol gab es keine Punkte für den Titelverteidigern.

Die Frankfurt Galaxy stolperte am fünften Spieltag der European League of Football am Sonntagnachmittag erneut. Die Hessen unterlagen bei den Tirol Raiders mit 17:23 (7:17).

Für den Titelverteidiger aus der Mainmetropole bedeutete dies bereits Niederlage Nummer drei in der aktuell laufenden Saison. Der Konkurrent aus Tirol hat die Galaxy somit in der Tabelle überholt.