Reece Horn von der Frankfurt Galaxy beim Spiel in Stuttgart

Reece Horn von der Frankfurt Galaxy beim Spiel in Stuttgart Bild © picture-alliance/dpa

European League of Football

Die Frankfurt Galaxy hat am Sonntag in der ELF einen Sieg eingefahren. Dieser war allerdings hart umkämpft.

Erfolg für die Frankfurt Galaxy: In der European League of Football gewann das Team am Sonntag bei Stuttgart Surge mit 26:20 nach Verlängerung.

Kurz vor Schluss wird es richtig spannend

Gegen die noch sieglosen Stuttgarter lag die Galaxy, die nach dem schlechten Saisonstart ihre letzte Chance auf die Playoffs erhalten wollte, lange Zeit zurück. Mit einem Field Goal im vierten Quarter drehte sie schließlich die Partie, wobei Stuttgart noch mal auf 20:20 zurückkommen konnte.

Am Ende war es aber doch der Favorit aus Frankfurt, der sich in der Verlängerung knapp durchsetzen konnte. Die Schützlinge von Headcoach Thomas Kösling konnten durchatmen, während Stuttgart die sechste Niederlage im sechsten Saisonspiel verkraften musste.