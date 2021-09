Die Frankfurt Galaxy ist ihrer Favoritenrolle im Halbfinale gegen Köln gerecht geworden. Gegen wen es im Finale geht, entscheidet sich am Sonntag.

Die Frankfurt Galaxy steht im Endspiel um den ersten Titel in der neuen European League of Football (ELF). Die Hessen gewannen am Samstag das Halbfinale gegen die Cologne Centurions mit 36:6.

Überragend schon in der Regular Season

Es war nicht das erste Mal, dass das Team so auftrumpfte: Schon zum Abschluss der Hauptrunde in der Südgruppe hatte Frankfurt die Kölner mit 45:7 besiegt. Die Regular Season hatten die Frankfurter mit nur einer Niederlage (bei neun Siegen) als klarer Tabellenführer abgeschlossen.

Am Sonntag (14.45 Uhr) spielen Nord-Spitzenreiter Hamburg Sea Devils und die Panthers Breslau aus Polen den zweiten Finalteilnehmer aus. In die Premierensaison der ELF waren sechs deutsche Mannschaften, Breslau und die Barcelona Dragons aus Spanien gestartet. Das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.