Frankfurt Universe hat sich zur zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga mit Football-Legende André Mathes verstärkt.

Der 44 Jahre alte Offensive-Line-Spieler kommt als frischgebackener Schweizer Meister von den Calanda Broncos an den Main. "Ich freue mich sehr, endlich wieder in den Frankfurter Farben lila und orange zu spielen", so der Neuzugang. Mathes spielte zuletzt 1999 in Frankfurt und gewann mit der Galaxy den World Bowl.