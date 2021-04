Den Footballern von Frankfurt Universe bleibt ein Umzug erspart. Auch in der kommenden Saison werden die Bundesliga-Spiele der Hessen im Stadion am Bornheimer Hang ausgetragen.

Die Footballer der Frankfurt Universe werden auch in Zukunft im Stadion am Bornheimer Hang einlaufen.

Frankfurt Universe wird auch in der Saison 2021 seine Spiele in der German Football League (GFL) im Stadion am Bornheimer Hang austragen. Das gab der Bundesligist am Donnerstagabend bekannt. "Hier sind wir seit sechs Jahren mit unserem Team zuhause", zeigte sich Geschäftsführer Daniel Zeidler erfreut. Das erste Saisonspiel findet am 12. oder 13. Juni gegen die Saarland Hurricanes statt.

Die "lila Hölle", wie das Stadion bei den Fans heißt, erfreut sich wegen seiner guten Sicht und der Nähe zum Spielfeld großer Beliebtheit. Die Footballer hoffen, dass im Sommer trotz Corona wieder einige Zuschauer zu den Universe-Heimspielen kommen dürfen. Die Arena bietet 12.542 Anhängern Platz und wird vorrangig von Fußball-Regionallist FSV Frankfurt genutzt.