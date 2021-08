Galaxy siegt in Barcelona

Die Frankfurt Galaxy hat am Samstagabend mit 22:14 (6:6/0:0/0:16/8:0) bei den Barcelona Dragons gewonnen.

In der kommenden Woche spielen die Frankfurter am 5. September daheim gegen die Cologne Centurions. Derzeit belegen sie den ersten Tabellenrang in ihrer Gruppe.