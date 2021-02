Der Heimspiel-Plan von Football-Bundesligist Marburg Mercenaries steht fest.

In Absprache mit der Stadt Marburg haben die Söldner am Freitag ihre Termine bekanntgegeben. Die Mittelhessen spielen jeweils sonntags (16 Uhr). Das erste Heimspiel findet am 6. Juni gegen die Allgäu Comets, das letzte am 5. September gegen Frankfurt Universe statt. Insgesamt bestreiten die Marburger in der Saison 2021 nur fünf Heimspiele, weil die German Football League (GFL) Süd in zwei Staffeln unterteilt wurde.