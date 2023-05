Gegen Dresden setzte es für die Marburg Mercenaries beim ersten Spieltag der German Football League eine deutliche Niederlage.

Am ersten Spieltag der German Football League mussten sich die Marburg Mercenaries deutlich geschlagen geben. Gegen die Dresden Monarchs stand es am Ende 6:59. Dabei kamen die Mittelhessen am Sonntagnachmittag überhaupt nicht gut in die Partie und erzielten in den ersten drei Vierteln keinen Punkt. Zu Beginn des vierten Abschnitts sorgte Eritros Haggi immerhin für einen Marburger Touchdown.