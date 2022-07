Die Marburg Mercenaries haben am Samstag eine Niederlage bei den Straubing Spiders in der Football-GFL einstecken müssen.

Beim Auswärtsspiel hieß es am Ende 17:43 (0:13, 7:21, 3:0, 7:9) aus Sicht der Hessen. Am Samstag, den 16. Juli, geht es daheim gegen die Schwäbisch Hall Unicorns weiter. In der Tabelle der Gruppe Süd 2 liegt Marburg hinter München auf Rang zwei.