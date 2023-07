Die Marburg Mercenaries haben am achten Spieltag der GFL eine Pleite bei den Munich Cowboys hinnehmen müssen.

Am Ende unterlagen die Hessen auswärts 21:24 (7:3, 0:3, 7:11, 7:7). In der Tabelle belegen sie damit in der Gruppe Süd 2 den vierten und damit auch letzten Rang. Es war die sechste Niederlage im sechsten Spiel. Weiter geht es am Sonntag, den 23. Juli, daheim gegen Ingolstadt Dukes, den Dritten in der Tabelle.