Augie Stevens wird die Marburg Mercenaries auch in der kommenden GFL-Saison als Headcoach betreuen.

Das meldete der Verein am Donnerstag. Stevens hatte das Team in der vergangenen Spielzeit übernommen und zum Klassenerhalt geführt. "Ich bin sehr stolz darauf, wie Spieler, Trainer und Betreuer am Ende der Saison alle enger zusammengerückt sind", so der Coach.