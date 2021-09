Jubel bei der Frankfurt Universe. Im Hessenderby bei den Marburg Mercenaries gab es am letzten Spieltag in der German Football (GFL) den einzigen Saisonsieg.

Die Frankfurt Universe hat den sportlichen Offenbarungseid abgewendet und am Sonntag am letzten Spieltag der GFL den ersten Sieg gefeiert. Die Universe konnte sich mit 29:27 bei den Marburg Mercenaries durchsetzen. Ob die Frankfurter in die Relegation gehen dürfen, wird sich am grünen Tisch entscheiden. Sollten sie zwei Punkte für das abgesagte Duell gegen die Allgäu Comets zugesprochen bekommen, dürften sie um den Ligaverbleib kämpfen.