Frankfurt Galaxy hat kurz vor Weihnachten noch einmal das Trainerteam verstärkt.

Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, stößt Peter Vaas als Position-Consulting zum Football-Club hinzu. Der ehemalige Coach of the Year aus der NFL Europe soll sich vor allem um die Quarterback-Crew um Jakeb Sullivan kümmern. "Vaas ist ein absoluter Football-Fachmann und wird uns mit seiner Erfahrung in vielen Bereichen nach vorn bringen", so Coach Thomas Kösling. "Es ist uns eine große Ehre, ihn als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Wir werden von ihm sehr profitieren."