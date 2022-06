Die Lizenz zum Siegen hat er zwar nicht mehr, zwei Jahre sind aber nicht genug: Der Heppenheimer Sebastian Vettel soll auch im kommenden Jahr bei Aston Martin fahren. Danach könnte es einen deutschen Nachfolger geben.

Audiobeitrag Audio Aston Martin plant weiter mit Sebastian Vettel Audio Der neue Aston Martin von Sebastian Vettel sieht dem Konkurrenz-Boliden von Red Bull verdammt ähnlich. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Aston Martin plant auch die Formel-1-Saison 2023 mit Sebastian Vettel im Cockpit. "Wenn man ihn erlebt, wie er sich reinhängt: So fährt keiner, der nicht fahren will", sagte Teamchef Mike Krack im Gespräch mit RTL: "So agiert keiner, der nicht fahren möchte."

Schumacher aktuell noch kein Thema

Gerüchten, dass Aston Martin an einer Verpflichtung von Mick Schumacher interessiert sei, erteilte Krack vorerst eine Absage. "Wir haben ganz klar unseren Weg, dass wir mit Sebastian weitermachen wollen, und alles andere sehen wir zu einem späteren Zeitpunkt", sagte der 50 Jahre alte Luxemburger.

Zuletzt war spekuliert worden, dass der 23 Jahre alte Schumacher in der kommenden Saison die Nachfolge des 34 Jahre alten Vettel antreten könnte. Der Vertrag des Heppenheimers läuft nach dieser Saison aus.

Vettel soll bleiben

Teamchef Krack bekräftigte deshalb erneut sein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem viermaligen Weltmeister. "Wenn man einen Fahrer wie Sebastian hat, muss man ihn versuchen zu halten. Das ist einfach eine Mischung aus extremer fahrerischer Qualität und Erfahrung und auch eine sehr, sehr positive Person, die uns weiterbringt", sagte er.

Vettel fährt sein zweites Jahr bei Aston Martin, seine bisher beste Platzierung war der zweite Platz beim Großen Preis von Aserbaidschan 2021 in Baku.