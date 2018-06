Sebastian Vettel kann in den kommenden Wochen jede Form von Abkühlung gebrauchen - am liebsten mit einer Sektdusche.

Formel 1 geht mit Renn-Hattrick an die Belastungsgrenze

Vettel will WM-Führung verteidigen

Die Formel-1-Saison geht in die erste heiße Phase: Innerhalb von drei Wochen gastiert die Königsklasse in Frankreich, Österreich und Großbritannien. Der WM-Führende Sebastian Vettel hat gemischte Gefühle.

Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel fühlt sich für den wegweisenden Renn-Hattrick in Frankreich, Österreich und Großbritannien binnen drei Wochen bestens gerüstet. "Wir haben ein sehr effizientes Auto. Das Wichtigste ist, dass das Auto überall funktioniert, wo wir hinkommen", sagte der Ferrari-Pilot vor den wohl anstrengendsten Grand-Prix-Wochen dieser Saison.

Mit seinem jüngsten Sieg in Kanada hatte der 30-jährige Heppenheimer die WM-Führung von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zurückerobert. In das erste Frankreich-Rennen seit zehn Jahren auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet geht Vettel allerdings nur mit einem WM-Punkt Vorsprung auf den Titelverteidiger.

Seit 28 Jahren kein Rennen in Le Castellet

"Es ist immer noch ein langer Weg", sagte Vettel vor dem achten der 21 Saisonrennen. Drei Siege hat der Hesse bislang in diesem Jahr eingefahren, in der Favoritenrolle für den Titel aber sieht er sich weiter nicht. "Das wird die Zeit zeigen. Wir haben einige Verbesserungen gemacht, aber wir brauchen mehr", mahnte Vettel.

Der Trip zum französischen Grand Prix nach Le Castellet wird für Ferrari und die Konkurrenz Mercedes, Red Bull und Co. eine Reise ins Ungewisse: Seit 28 Jahren fand kein Formel-1-Rennen mehr auf dem Circuit Paul Ricard statt. "Ich weiß nicht, was für ein Rennen uns die Strecke bieten wird", sagte der amtierende Weltmeister Hamilton. "Ich kann es nicht sagen, ich habe absolut keine Ahnung."

Mercedes-Boss Wolff fordert Erfolg

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sorgt sich angesichts des "Triple Headers" in Frankreich, Österreich und Großbritannien um die Substanz. Alle Teams würden an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht werden, sagte Wolff. Gleichzeitig biete sich aber auch die Gelegenheit, "innerhalb von drei Wochen jede Menge Punkte einzufahren - und genau das haben wir uns vorgenommen."