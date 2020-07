Sebastian Vettel muss Ende des Jahres bei Ferrari gehen, könnte der Formel 1 aber erhalten bleiben. Spekulationen um einen Wechsel des Heppenheimers zu Aston Martin machen die Runde.

Keine Frage, der Name versprüht Charme und Tradition: Aston Martin. Natürlich nicht so viel wie Ferrari, aber Sebastian Vettel darf nicht allzu wählerisch sein, wenn der Ex-Weltmeister weiter in der Formel 1 fahren will. Und so könnte ein Wechsel zum legendären Autobauer von der Insel für den Altmeister aus Heppenheim tatsächlich eine aufregende Option werden.

"Wir müssen schauen, was die nächsten Monate bringen", hatte Vettel zuletzt über seine Zukunft gesagt. Aber schon jetzt scheint sich zu verdichten, dass sich der 33-Jährige den Schritt zum neuen Aston-Martin-Team, das ab der Saison 2021 aus Racing Point hervorgeht, vorstellen kann. Jedenfalls berichtet die Bild-Zeitung, dass die Gespräche mit dem milliardenschweren Besitzer Lawrence Stroll "laufen". Und: "Eine Einigung wird erwartet."

Vettel und Racing Point - ein Transfer könnte sich lohnen

Wird Vettel also tatsächlich im nächsten Jahr zu "James Bond"? Der berühmte Geheimagent ist ja bekanntlich im Dienste Ihrer Majestät in Aston-Martin-Sportwagen unterwegs. Und ein Transfer könnte sich durchaus für beide Seiten lohnen.

Mit dem vielen Geld des kanadischen Unternehmers Stroll soll das Team die Formel-1-Spitze um Mercedes angreifen. Jemand wie Vettel, immerhin viermaliger Weltmeister, würde dem Start dieses Projekts ein Gesicht geben und jede Menge Publicity verschaffen. Und Vettel könnte auch nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Ferrari weiter seiner Liebe frönen. "Ich will in der Formel 1 weiterhin etwas erreichen", hatte Vettel zuletzt in Österreich gesagt, "nicht bloß teilnehmen oder noch ein bisschen Geld abgreifen. Ich habe noch etwas zu beweisen, vor allem mir selbst."

Rückkehr Vettels zu Red Bull scheint unrealistisch

Doch einige vielversprechende Cockpits sind längst vergeben, auch eine Rückkehr zu Red Bull scheint derzeit unrealistisch zu sein. Auf die Frage nach Vettel gebe Red Bull "ein definitives Nein, fürchte ich", sagte Teamchef Christian Horner unlängst: "Ich denke, Sebastian weiß das - nun, er weiß es."

Und auch auf dem Weg zu Aston Martin gäbe es im Fall der Fälle noch einige Hürden aus dem Weg zu räumen. Denn es gibt ja bekanntlich nur zwei Cockpits zu vergeben. Und Lance Stroll ist als Sohn des Geldgebers quasi unkündbar. Auch Sergio Perez hat einen guten Namen in der Branche, bringt Sponsoren-Millionen aus Mexiko mit - und hat obendrein einen Vertrag für das kommende Jahr.

Berger geht fest von Vettel-Wechsel zu Aston Martin aus

Doch nach Bild-Informationen enthält der Vertrag von Perez "eine Abfindungs-Klausel, die bis 31. Juli aktiviert werden kann." Demnach könnte der Kontrakt zwischen dem Mexikaner und dem Team "für einen hohen einstelligen Millionenbetrag" vorzeitig aufgekündigt werden.

Ex-Pilot Gerhard Berger geht fest davon aus, dass sich Vettel in Zukunft in einem Aston Martin hinter das Steuer setzt. "So wie im Fahrerlager hinter der Hand diskutiert wird, ist das Thema wahrscheinlich schon gelaufen", sagte der Österreicher in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar 7" bei Servus TV. "Es könnte für ihn die einzige Alternative sein, mit der er auch Rennen gewinnen kann."