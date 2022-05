Sebastian Vettel beim Rennen in Barcelona

Sebastian Vettel beim Rennen in Barcelona Bild © Imago Images

Keine Punkte für Vettel in Barcelona

Formel 1 in Spanien

Sebastian Vettel kam mit einem runderneuerten Auto zum Rennen in Barcelona. Für die Top Ten reichte es dennoch nicht.

Sebastian Vettel hat die Punkteränge beim Großen Preis von Spanien in Barcelona knapp verpasst. Der Heppenheimer kam am Sonntag als 11. ins Ziel, nachdem er vom 16. Rang gestartet war.

Weltmeister Max Verstappen gewann das Rennen vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez und George Russell im Mercedes. Charles Leclerc war in der 28. Runde in Führung liegend mit einem technischen Defekt an seinem Ferrari ausgeschieden.

Viele Neuerungen am Aston Martin

Vettel gelang wenige Runden vor Schluss noch ein Überholmanöver gegen Mick Schumacher, für die Top Ten und damit WM-Punkte reichte es allerdings nicht. Der 34-Jährige hat in dieser Saison erst vier davon ergattern können.

Vettels Rennstall Aston Martin hatte zum Rennen in Barcelona ein stark verändertes Auto mitgebracht, das an einigen Stellen sehr an Verstappens Red Bull erinnert.