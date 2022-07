Vettel fährt knapp an den Punkterängen vorbei

Sebastian Vettel versucht bis zur letzten Kurve alles, steht am Ende des Renn-Wochenendes in Frankreich aber ohne Punkte da.

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat sich beim Großen Preis von Frankreich am Sonntag mit Platz 11 begnügen müssen. Der Heppenheimer kam in Le Castellet knapp hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll ins Ziel, der den letzten WM-Punkt ergatterte. Auch eine Attacke von Vettel in der letzten Kurve brachte nichts mehr ein.

Verstappen fährt einsames Rennes

Max Verstappen gewann das Rennen - der Red-Bull-Pilot konnte nach dem Ausfall seines Konkurrenten Charles Leclerc den Sieg locker nach Hause fahren. Zweiter wurde Lewis Hamilton im Mercedes vor seinem Teamkollegen George Russell.

Nach 12 von 22 Saison-Rennen bleibt es für Sebastian Vettel in der Gesamtwertung bei 15 WM-Punkten.