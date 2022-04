Im Sprintrennen in Imola geht Sebastian Vettel leer aus. Die Ausgangsposition des Heppenheimers für Sonntag ist dennoch in Ordnung.

Sebastian Vettel ist beim Sprintrennen in Imola am Samstag auf Platz 13 gefahren. Gestartet war der Heppenheimer vom neunten Rang. In dieser Saison bekommen in einem Sprintrennen die ersten Acht Punkte für die Gesamtwertung.

Weltmeister Max Verstappen gewann den Sprint vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Das Ergebnis ist maßgeblich für die Startaufstellung zum Rennen am morgigen Sonntag (15 Uhr).

Aston Martin will Vettel halten

Vettel hat in dieser Saison noch keine Punkte einheimsen können. Nachdem er zunächst wegen einer Corona-Infektion passen musste, kämpft er aktuell mit einem sehr schwachen Auto.

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack will den 34-Jährigen dennoch von einer Vertragsverlängerung überzeugen. "Wenn du einen Fahrer wie Sebastian Vettel hast, und wenn du ihm ein Auto geben kannst, das ihn motiviert, dann wärst du dumm, wenn du nicht versuchst, ihn zu halten", sagte der Luxemburger am Rande des Großen Preises der Emilia-Romagna. Vettel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte sich am Freitag abwartend bezüglich seiner Zukunft beim britischen Rennstall gezeigt.