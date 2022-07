Sebastian Vettel hatte am Freitag im zweiten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien mit Problemen zu kämpfen.

Der Heppenheimer wurde zwischendurch von einem beschädigten Unterboden an seinem Aston Martin gebremst. Er wurde am Ende Zwölfter mit einem Rückstand von 1,296 Sekunden auf Carlos Sainz, der am schnellsten unterwegs war. Die Qualifikation steht am Samstag um 16 Uhr auf dem Programm.