In einer chaotischen Formel-1-Qualifikation in Imola war Sebastian Vettel gut unterwegs - im Gegensatz zu einigen Favoriten, die im Regen ihre Probleme hatten.

Sebastian Vettel ist am Freitag in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Imola auf den neunten Platz gefahren. Eine Top-Ten-Platzierung im bislang schwachen Aston Martin ist für den Heppenheimer durchaus eine Überraschung. Die Qualifikation musste mehrfach wegen diverser Unfälle unterbrochen werden.

Die Pole Position für das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) holte sich Weltmeister Max Verstappen vor Charles Leclerc und Lando Norris. Rekordchampion Lewis Hamilton wurde nur 13. Ferrari-Pilot Carlos Sainz musste sich nach einem Unfall auf regennasser Fahrbahn mit Platz zehn zufriedengeben.

Sprintrennen deutlich aufgewertet

Beim Sprint über 21 Runden geht es nicht nur um die Ermittlung der Startreihenfolge für den Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag, die Formel 1 hat das Format auch deutlich aufgewertet. Der Sieger erhält nun acht statt drei WM-Punkte, Zähler gibt es in dieser Saison für die ersten acht Fahrer im Ziel. Damit gewinnen die Sprints - weitere sind in Spielberg und Sao Paulo geplant - zusätzlich an Bedeutung für den Titelkampf.