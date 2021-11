Nach einem schlechten Start kämpft sich Sebastian Vettel beim Rennen in Katar noch zurück in die Punkteränge.

Sebastian Vettel hat beim Formel-1-Rennen in Katar am Sonntag den zehnten Platz belegt. Weltmeister Lewis Hamilton gewann den drittletzten Grand Prix der Saison vor Max Verstappen und Fernando Alonso.

Vettel war von Platz zehn aus ins Rennen gestartet und hatte direkt zu Beginn zahlreiche Plätze eingebüßt. Im Laufe der 57 Runden kämpfte er sich zumindest in die Punkteränge zurück.

Noch zwei Rennen im Dezember

Genau ein Jahr vor dem Beginn der Fußball-WM fuhr die Formel 1 erstmals in dem wegen der schwierigen Menschenrechtssituation umstrittenen Wüstenstaat. Ab 2023 gehört Katar für mindestens zehn Jahre fest zum Rennkalender der Motorsport-Königsklasse.

In der diesjährigen Formel-1-Saison stehen nun noch zwei Rennen aus: am 5. Dezember in Dschidda/Saudi-Arabien und eine Woche später in Abu Dhabi.