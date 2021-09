Aston Martin wird in der Formel 1 um Siege und Titel fahren - davon ist auch Sebastian Vettel überzeugt. Die Frage ist bloß, ob er selbst noch etwas davon hat.

Noch wirkt Aston Martin in der Formel 1 wenig weltmeisterlich. Doch wenn Sebastian Vettel sich so umschaut bei seinem neuen Rennstall, dann kommt er zu einem Schluss. "Das Team wächst, und das Team wird erfolgreich sein", sagt der Heppenheimer, da bestehe kein Zweifel - mit einer kleinen Einschränkung.

"Es ist unmöglich vorauszusagen, wie lange das dauern wird", sagt Vettel. Denn zwar wirbt Aston Martin höchst angesehene Fachleute von der Konkurrenz ab, vergrößert wöchentlich sein Team und baut eine neue Hightech-Fabrik in Silverstone. Ob Vettel, 34, als Fahrer aber noch davon profitieren wird, ist fraglich.

WM-Sieg in "vier bis fünf Jahren"

Wo die britische Nobelmarke in der Formel 1 hin möchte, wurde vor dem Großen Preis von Russland (Sonntag, 14 Uhr) mal wieder deutlich. Martin Whitmarsh wird ab Oktober die Technologie-Abteilung als CEO leiten. Der Mann also, der von 1989 bis 2014 in leitenden Funktionen für McLaren arbeitete und dort seinen Anteil an zahlreichen Siegen und WM-Titeln hatte.

Das soll nun erneut gelingen. "Aston Martin will in den kommenden vier bis fünf Jahren ein Team sein, das die Weltmeisterschaft gewinnt", sagt Lawrence Stroll. Der kanadische Milliardär macht all das, was da gerade passiert, überhaupt erst möglich.

Während andere schrumpfen, wächst Aston Martin

Vor gut drei Jahren übernahm er das Team, das damals noch Force India hieß, überzeugte jetzt auch Aston Martin von diesem Projekt und pumpt seither sehr viel Geld hinein. Nur dadurch ist dieses rapide Wachstum überhaupt möglich: Während die Großen wie Mercedes und Red Bull unter den neuen Kostendeckel der Königsklasse schrumpfen müssen, wächst Aston Martin von unten an diesen heran. Noch 2018 war der Rennstall einer der kleinsten der Formel 1.

400 Mitarbeiter waren es damals bei Force India, "momentan stehen wir bei 500", sagt Stroll, bald sollen es 800 sein. Unter den Neuen auch immer wieder Namen, die im Fahrerlager einen sehr guten Klang haben. Andrew Alessi und Dan Fallows etwa wurden als leitende Ingenieure bei Red Bull abgeworben. "Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität", so Stroll.

Kräfteverhältnisse könnten sich bald ändern

Und erst in der vergangenen Woche wurde in Silverstone der Grundstein gelegt für eine hochmoderne Fabrik auf 37.000 Quadratmetern, auch ein neuer Windkanal entsteht dort. In 18 Monaten soll alles fertig sein - und irgendwie erinnern diese Aktivitäten stark an die Phasen, die Red Bull und Mercedes durchlebten, bevor sie WM-Titel in Serie einfuhren.

"Der Einsatz ist sehr hoch", sagt Vettel, "und es ist sehr spannend, ein Teil davon zu sein." Am Wochenende in Sotschi dürfte es wieder schwer werden für den Hessen. Der Aston Martin von 2021 hat mitunter Mühe, in die Top 10 zu fahren. Im kommenden Jahr allerdings greift ein komplett neues Reglement, dann könnten sich die Kräfteverhältnisse ändern.

Und mindestens für 2022 bleibt Vettel ja noch beim Team, als Aufbauhelfer hat er also zweifellos seinen Anteil. Die Früchte ernten aber vielleicht erst seine Nachfolger.