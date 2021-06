Sebastian Vettel ist in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Spielberg im zweiten Durchgang gescheitert. Der Ex-Weltmeister aus Heppenheim kam im Aston Martin am Samstag in der Steiermark nicht über Rang 14 hinaus.

Damit verpasste Vettel die letzte Runde der Top Ten. Nach dem Aufwärtstrend der vergangenen Wochen musste der 33-Jährige auf dem Red-Bull-Ring wieder einen Rückschlag hinnehmen. Zuvor war bereits Mick Schumacher im ersten Abschnitt des Qualifyings nach einem Fahrfehler in seinem Haas-Rennwagen als 19. ausgeschieden.

Den ersten Startplatz für den Großen Preis der Steiermark hat sich derweil Max Verstappen gesichert. Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich im Red Bull in 1:03,841 Minuten überlegen durch und verdrängte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz.

Strafe für Bottas

Lando Norris aus Großbritannien im McLaren verdiente sich Rang drei. Valtteri Bottas hatte den zweiten Mercedes ursprünglich auf Position zwei gefahren, nach einer Startplatzstrafe geht der Finne aber nur als Fünfter in den Grand Prix in den Alpen.

Vor dem achten von 23 Saisonläufen am Sonntag (15 Uhr) liegt Verstappen in der WM-Wertung mit 131 Punkten vor Hamilton (119) und Sergio Perez (84) im zweiten Red Bull. Vettel (30) ist Zehnter, Schumacher wartet in seiner ersten Saison noch auf die ersten Zähler.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 26.06.21, 16.30 Uhr