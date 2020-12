Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Formel 1 in Bahrain

Beim Großen Preis von Bahrain hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel einmal mehr die Punkte verpasst. Der Heppenheimer wird am Ende Zwölfter. Den Sieg feiert Sergio Perez.

Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Bahrain einmal mehr die Punkte verpasst. In einem für den Heppenheimer beinahe gewöhnlichen Rennen, das gleichzeitig sein vorletztes Rennen für Ferrari war, schloss er als Zwölfter außerhalb der Punkte ab.

Sieger des Rennens war Sergio Perez. Der Mexikaner, den Vettel im kommenden Jahr ersetzt, feierte in seinem 190. Formel-1-Rennen seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Der Racing-Point-Pilot, der noch ohne Cockpit für 2021 ist, gewann den turbulenten vorletzten Saisonlauf vor dem Franzosen Esteban Ocon (Renault) und seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll.

In einer Woche das letzte Rennen

Später als Perez hat in der fast 71-jährigen Formel-1-Geschichte nie ein Pilot seinen Debüterfolg gefeiert. Bisheriger Rekordhalter war der Australier Mark Webber, der 2009 auf dem Nürburgring im 130. Versuch triumphiert hatte.

Lewis Hamiltons Ersatzmann George Russell sah nach einem starken Rennen lange wie der Sieger aus, er fiel aber in der chaotischen Schlussphase nach einem Reifenschaden zurück und wurde nur Neunter. Hamilton, dessen siebter WM-Titel seit drei Wochen perfekt ist, hatte das Rennwochenende aufgrund eines positiven Coronatests verpasst. Am kommenden Sonntag steigt das letzte Rennen des Jahres in Abu Dhabi.