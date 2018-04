Der Start in die Formel-1-Saison verlief unerwartet. Nicht Lewis Hamilton und Mercedes, sondern Sebastian Vettel im Ferrari hat die Nase vorn. Bereits am nächsten Wochenende kommt es in Shanghai zum nächsten Duell der Formel-1-Stars.

Den Verweis auf Michael Schumacher lächelte Sebastian Vettel charmant weg. "Wir haben noch eine lange, lange Saison vor uns", sagte Vettel nach dem hart erkämpften Zittersieg beim Großen Preis von Bahrain. 2004 hatte sein Idol als bislang letzter Ferrari-Pilot die ersten beiden Rennen einer Saison gewonnen. Damals holte Rekordweltmeister Schumacher souverän seinen siebten und letzten Titel in der Formel 1.

Die Statistik interessiert Vettel nur bedingt, für die Gegenwart lässt sich aus ihr nichts ableiten. Anders als damals ist die WM in der Königsklasse zu Beginn der Saison 2018 offen und abwechslungsreich. "Es herrscht ein großer Wettkampf", sagte Vettel. Neben Mercedes zählt der Heppenheimer auch das Red-Bull-Team dazu, das durch die frühen Ausfälle von Max Verstappen und Daniel Ricciardo ein Debakel erlebte.

"Ein Meisterwerk"

Von der Dominanz der Schumacher-Ära ist die Scuderia meilenweit entfernt, Vettels Erfolge täuschen darüber nicht hinweg. In Australien hatte der viermalige Weltmeister Glück, der Sieg in Bahrain geriet auf stark nachlassenden Reifen zur Zitterpartie. Nur seinem fahrerischen Können hatte es Vettel zu verdanken, dass er die Angriffe von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas abwehrte und den folgenreichen zweiten Boxenstopp verhinderte.

Es sei ein Erfolg gegen jede Logik gewesen, schrieb auch die italienische Gazzetta dello Sport: "Ohne Vettels Talent, der trotz seiner kochenden Reifen dem wütenden Widerstand des Rivalen Bottas Stand hielt, wäre der Sieg unmöglich gewesen." Vettel habe ein Meisterwerk vollbracht.

Nächster Halt: Shanghai

"Wir haben es geschafft, irgendwie zu überleben. Fünf, sechs oder sieben Runden vor Schluss dachte ich nicht, dass es reicht. Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte Vettel, der die Fahrerwertung mit der Maximalausbeute von 50 Punkten vor Weltmeister Lewis Hamilton (33) anführt.

Schon am kommenden Wochenende steht in Shanghai der Große Preis von China auf dem Programm. Der Kurs ist nicht mit dem Wüstenrennen in Sakhir zu vergleichen, auch ist es deutlich kühler. "Mit den Schwankungen der ersten beiden Rennen ist es schwierig, etwas vorherzusagen", sagte Vettel, der sich optimistischer als zuletzt zeigte: "Hier in Bahrain war es schon ein ganzes Stück besser als vor zwei Wochen."

"Großartige" Strategie der Silberpfeile

Auf die neue Chance brennt Hamilton. Der Brite im Mercedes hatte sich vom neunten Startplatz auf Rang drei vorgekämpft. "Mehr war heute nicht möglich", sagte der Weltmeister.

Hamilton, der mit seiner Ein-Stopp-Taktik wie auch Bottas Druck erzeugte, lobte die "großartige" Strategie der Silberpfeile. Doch der Brite haderte auch - mit dem anfänglichen Verkehr, mit Funkproblemen und der unbefriedigenden Punkteausbeute. Man werde sich zusammensetzen und die beiden Rennen genau analysieren, so Hamilton, der ein großes Lob für Ferrari aussprach: "Wir hätten nicht gedacht, dass sie es mit einem Stopp schaffen."

Hamilton hofft auf China-Vorteil

Den nächsten Angriff auf Vettel und den ersten Saisonsieg unternimmt Hamilton in China. "Shanghai war immer ein guter Kurs für mich", sagte Hamilton, dessen Marschroute klar ist: "Ich habe einen Rückstand von 17 Punkten. Ich darf nicht noch mehr verlieren."

Sollte Sebastian Vettel weiter auf Michael Schumachers Spuren wandeln, wird daraus allerdings nicht. Der Kerpener gewann in der Saison 2004 13 von 18 Rennen, darunter die ersten fünf.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 9.4.2018, 23.15 Uhr