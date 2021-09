Bei der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Zandvoort ist Sebastian Vettel früh ausgeschieden. Für das Rennen hat er deswegen jetzt schon schlechte Karten.

Sebastian Vettel ist in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Zandvoort schon im ersten Durchgang ausgeschieden. Der Aston-Martin-Fahrer aus Heppenheim kam am Samstag in den Niederlanden nach einer enttäuschenden Vorstellung nicht über Platz 17 hinaus.

Für Mick Schumacher reichte es im unterlegenen Haas erneut nur zum 19. und vorletzten Rang. Die Aussichten für den 13. Saisonlauf am Sonntag (15 Uhr) sind damit für das deutsche Duo sehr mäßig, da auf der Strecke in den Nordsee-Dünen das Überholen schwierig ist.

Die Pole Position holte derweil Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot war mit einer souveränen Darbietung erfolgreich. Zweiter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton vor seinem Mercedes-Kollegen Valtteri Bottas.