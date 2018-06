Nach zwei Monaten ohne Sieg braucht Sebastian Vettel die Wende. Doch Montreal ist dafür ein denkbar schlechter Ort: Der Rivale des Heppenheimers, Lewis Hamilton, hat den Großen Preis von Kanada seit Jahren fest in der Hand.

Für Sebastian Vettel ist es ein trügerisches Idyll. Der Circuit Gilles Villeneuve schlängelt sich über eine grüne Insel im Herzen Montreals, umspielt von den Wellen des mächtigen Sankt-Lorenz-Stroms. Es lässt sich aushalten beim Großen Preis von Kanada, dennoch birgt dieses Rennen für den seit zwei Monaten sieglosen Ferrari-Star ein Problem: Niemand fühlt sich dort so wohl wie Lewis Hamilton.

Hamiltons Erinnerungen an seinen Vater

"Ich liebe es, hierher zu kommen", sagt der Weltmeister im Mercedes, und das hat einen guten Grund. Sechs Mal hat Vettels großer Rivale schon in Montreal gewonnen, zuletzt drei Mal in Serie, auf keinem anderen Kurs war er so erfolgreich. Ein weiterer Sieg am Sonntag (20.10 Uhr MEZ), und Hamilton hat den Streckenrekord von Michael Schumacher erreicht.

"Ich bin an Montreal gewachsen", sagt der Engländer, der die Reise in die Millionenstadt stets mit einer ganz besonderen Erinnerung verknüpft. Seinen ersten Erfolg in der Formel 1 feierte er dort, 2007 war das, im Alter von 22 Jahren. "Ich stand auf dem Podest und schaute runter zu meinem Vater", erinnert er sich: "Ich hatte ihn nie zuvor so breit grinsen gesehen. Das hat mich sehr stolz gemacht."

"Es hängt an Kleinigkeiten"

Elf Jahre später kann er an gleicher Stelle nun zum Rekordsieger aufsteigen, doch ein Erfolg am Sonntag wäre viel mehr: ein echter Wirkungstreffer im Duell mit Vettel. Mit 14 Punkten Vorsprung führt Hamilton das WM-Klassement an, in bislang sechs Saisonrennen haben beide Rivalen je zwei Mal gewonnen. Der WM-Dritte Daniel Ricciardo im Red Bull, zuletzt Sieger in Monaco, stand ebenfalls schon zwei Mal ganz oben.

"Es war sehr eng in den bisherigen Rennen", sagt Vettel, "es hängt an Kleinigkeiten." Doch in Kanada läuft es nun wieder auf einen Zweikampf zwischen Ferrari und Mercedes hinaus. Alles andere wäre eine Überraschung. Der Hochgeschwindigkeits-Kurs liegt auf der langgezogenen Ile Notre-Dame, bietet lange Geraden und harte Bremszonen. Traditionell werden auf dieser Strecke daher Performance-Unterschiede deutlicher aufgezeigt als bei den vorangegangenen Stationen.

Die Reifen als Trumpf?

Mercedes hat im Zweifel einen Vorteil gegenüber Ferrari. Dennoch darf sich die Scuderia auch in Kanada durchaus Hoffnungen machen. Grund dafür sind mal wieder die Reifen. Ausrüster Pirelli stellt die gleichen Modelle wie zuletzt in Monaco zur Verfügung, darunter auch die weicheste Mischung, den neuen Hypersoft. Und mit diesem hatte vor allem Mercedes Probleme.

Sollten die Silberpfeile also erneut mit dem Verschleiß und der Arbeitstemperatur ihrer Pneus kämpfen, dann wären mit einem Schlag Ferrari und Vettel die Favoriten. Erste Aufschlüsse wird schon das freie Training am Freitag geben. Und vielleicht darf dann auch der Heppenheimer noch eine besondere Beziehung zum Circuit Gilles Villeneuve entwickeln.