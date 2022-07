Vettel enttäuscht in Qualifikation

Sebastian Vettel hat in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Silverstone eine dicke Enttäuschung erlebt. Er scheiterte am Samstag auf nasser Strecke schon im ersten Durchgang der Startplatzjagd für den Großen Preis von Großbritannien.

Vettel musste sich im Aston Martin mit dem 18. Platz begnügen. Vettel quittierte das Frusterlebnis mit einem deftigen Fluch am Boxenfunk. WM- Punkte sind damit beim zehnten Saisonlauf am Sonntag für ihn und Landsmann Mick Schumacher, der ebenfalls früh scheiterte, in weite Ferne gerückt.