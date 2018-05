Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo brilliert bei seinem Sieg in Monaco, doch in zwei Wochen in Kanada werden die Karten neu gemischt – dann dürften der Heppenheimer Sebastian Vettel und Lewis Hamilton wieder den Ton angeben.

Als Daniel Ricciardo in Superman-Pose in den Swimming Pool der Red-Bull-Hospitality sprang, richteten Sebastian Vettel und Lewis Hamilton den Blick schon wieder in die Zukunft. Die WM-Favoriten würdigten den Sieger des Großen Preises von Monaco als besten Fahrer des Wochenendes – ob Ricciardo aber dauerhaft in den Titelkampf eingreifen kann, stellten beide infrage. "Ja, Red Bull hat ein gutes Auto, mit mehr Abtrieb als alle anderen. Es war klar, dass sie hier stark sein würden", räumte Ferrari-Star Vettel nach Rang zwei ein, fügte aber an: "Wir haben hier wichtige Punkte gesammelt. In Kanada kann es schon wieder ganz anders aussehen. Es ist eine andere Strecke. In jedem Fall wird das Überholen einfacher sein."

Hamilton schlug in eine ähnliche Kerbe. "Red Bull war hier sehr stark, womöglich hatten sie ihr bestes Rennen der Saison. Ich hoffe aber, dass unser Auto woanders sein bestes Rennen haben wird", erklärte der Weltmeister, der mit Rang drei mehr als nur Schadensbegrenzung betrieb auf einer der wenigen Zitterstrecken von Mercedes.

Vettel hadert

Im Klartext bedeutet das: Den prestigeträchtigen Erfolg im Fürstentum verpasst zu haben, schmerzte die beiden für ihren Ehrgeiz bekannten Champions zwar. Aber "was ich noch mehr will, ist die WM", sagte Hamilton. Mit diesem Ziel im Blick haben die Ingenieure von Mercedes und Ferrari für diese Saison Rennwagen gebaut, die auf dem Gros der Strecken gut funktionieren. Aus diesem Zweck verlängerte Ferrari etwa im Vergleich zum Vorjahr den Radstand – eine Anleihe von Mercedes. Red Bull hat eine andere Philosophie. Das Auto ist wendig und verfügt über die womöglich beste Aerodynamik, hat aber mit dem Antriebsstrang von Renault nicht den besten Motor.

In Monaco war die fehlende Power kein Nachteil, weswegen Ricciardo das gesamte Wochenende dominieren und sogar trotz einer angeknacksten MGU-K (Teil des Hybrid-Antriebsstrangs, der kinetische Energie in Strom umwandelt) den schnelleren Vettel hinter sich halten konnte. Überholen ist in Monaco schließlich fast unmöglich. "Wir waren nie in der Position. Als er das Problem hatte, waren wir schneller auf den Geraden. Aber die Geraden hier sind sehr kurz", haderte Vettel, der am Sonntag auch im vierten Anlauf seinen 50. Formel-1-Sieg verpasste.

Nur drei Punkte gutgemacht

Zudem konnte er nur drei Punkte auf Hamilton in der WM-Wertung gutmachen. Der Engländer geht deswegen mit immer noch recht komfortablen 14 Zählern Vorsprung in den Großen Preis von Kanada am 10. Juni. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Montreal war Hamilton in den vergangenen drei Jahren unantastbar.

Nicht von ungefähr nannte der viermalige Champion aber "Ferrari" und "Sebastian" als vermeintlich stärksten Gegner für den siebten WM-Lauf und die weitere Saison. Der 28-jährige Ricciardo hat allerdings am Sonntag endgültig bewiesen, dass er in die Liga der Größten der Formel 1 gehört. In jedem Fall eher als sein acht Jahre jüngerer Teamkollege Max Verstappen, der trotz ähnlichen Speeds sein Rennwochenende mit einem unnötigen Trainingsunfall zerstörte.

Auch in schwächeren Rennen gepunktet

Ricciardo allerdings fehlte bislang die Konstanz für die absolute Spitze. Während Vettel und Hamilton auch in schwächeren Rennen punkteten, schied der Australier in dieser Saison schon zweimal aus. Die Folge: Immer noch 38 Zähler Rückstand auf den Mercedes-Star und 24 auf seinen früheren Teamkollegen Vettel. Nach dem "besten Wochenende meiner Karriere" ist das Selbstvertrauen des Australiers aber sicher nicht kleiner geworden.

Sendung: hr-iNFO, 27.5.2018, 18 Uhr