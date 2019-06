Sebastian Vettel hat geheiratet.

Der Ferrari-Pilot habe eine standesamtliche Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Hanna im Familienkreis gefeiert, bestätigte eine Sprecherin des Hessen am Donnerstag. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und lebt in der Schweiz. Bei seinem ersten Auftritt im Fahrerlager am Donnerstag vor dem Grand Prix in Frankreich trug Vettel einen Ehering am linken Ringfinger. Weitere Angaben zur Hochzeit will Vettel nicht machen. Der gebürtige Heppenheimer gibt nur höchst selten Auskunft über sein Privatleben.