Sebastian Vettel hat am ersten Trainingstag für den Großen Preis von Portugal in Portimao am Freitag eine Überraschung verpasst.

Mercedes hat für das Rennen (Sonntag 14.10 Uhr) das Tempo vorgegeben. Der Finne Valtteri Bottas fuhr in 1:17,940 Minuten Tagesbestzeit. Weltmeister Lewis Hamilton lag im ersten Training 0,339 Sekunden dahinter und konzentrierte sich in der zweiten Session auf Reifentests. Sebastian Vettel im Ferrari reihte sich in der Addition der beiden Durchgänge auf Platz sieben ein.