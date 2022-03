Sebastian Vettel bei den Testfahrten in Bahrain

Bei Tests in Bahrain

Bei den Testfahrten in Bahrain hat der Heppenheimer Sebastian Vettel ein optisches Zeichen gesetzt: gegen den Krieg in der Ukraine. Zu sehen war das auf seinem Helm.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim hat zum Beginn der abschließenden Testfahrten zur neuen Formel-1-Saison in Bahrain gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine protestiert. Der 34-Jährige fuhr in seinem Aston Martin mit der ukrainischen Flagge auf seinem Helm, dazu war darauf auch eine Friedens-Taube und das "Peace-Zeichen" lackiert, auch der Schriftzug "Kein Krieg" sowie der Text von John Lennons legendärem Lied "Imagine".

Bei den Tests selbst wurde der Heppenheimer Achter. Die schnellste Runde sicherte sich Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly. Der Franzose verwies am Donnerstag in 1:33,902 Minuten die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Lerclerc auf die Plätze zwei und drei. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde auf dem Bahrain International Circuit von Sakhir im Mercedes Elfter.

Zuverlässigkeit bei Tests im Vordergrund

Die Test-Zeiten sind ohnehin selten sonderlich aussagekräftig, ein Eindruck verfestigte sich aber auch zum Auftakt in Bahrain: Ferrari kommt gut zurecht, Carlos Sainz (1:34,359) und Charles Leclerc (1:34,531 Minuten) lagen trotz ihrer eigentlich deutlich langsameren Reifen nur knapp hinter Gasly auf den Rängen zwei und drei. Schon bei den ersten Tests in Barcelona hatte das Duo überzeugt.

Im Vordergrund stand zu Beginn der letzten Tests jedoch vor allem die Zuverlässigkeit. Der erste Grand Prix der neuen Saison findet am 20. März ebenfalls in Bahrain statt.